عادات شائعة قد تؤدي إلى أمراض.. تعرف إليها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وأوضح الأطباء أنه لا يمكن التحكم بعملية مضغ الطعام أمام شاشة الكمبيوتر. وهذا يعني أن الطعام يصل إلى المعدة دون أن يمضغ جيدا، علاوة على ذلك فالشخص الذي يتناول الطعام ويستخدم لوحة المفاتيح في نفس الوقت، يبتلع مع الطعام ملايين البكتيريا المنتشرة في لوحة المفاتيح، بما فيها مسببات الأمراض الخطيرة والالتهابات، وهذه تؤدي إلى أمراض الجهاز الهضمي بما فيها نمو الأورام.

وأضاف الأطباء كما بينت "ميديك فورم" أن تناول الطعام سريعا أو أثناء الوقوف والمشي كما يفعل البعض أيضا يعتبر عادة خطرة جدا، لأن الإنسان عندما يأكل وهو يسير تصبح عملية وصول الطعام من المريء إلى المعدة أسرع من المعتاد، كما أن هذه العادة تؤثر في عملية الهضم، ما يزيد من احتمال زيادة الوزن. وقد بينت نتائج دراسات علمية، أن تناول الطعام وقوفا لا يضمن الشعور بالشبع، كما في حالة الجلوس. ووفقا لتقديرات خبراء من اليابان، تكرار هذه العادة يزيد احتمال تطور النوع الثاني من مرض السكري بعدة مرات.

ونصح الأطباء بتناول الطعام في المنزل حيث أن نتائج دراسات علمية عديدة أظهرت أن تناول الطعام خارج المنزل يساهم في تلوث الجسم بالمواد الكيميائية "الفثالات"، التي تسبب تغيرات سلبية فيه. ووفقا للعلماء تسبب هذه المواد الكيميائية الإصابة بالربو ومتلازمة فرط النشاط، سرطان الثدي، السمنة، النوع الثاني من السكري، اضطرابات في الجهاز العصبي والتناسلي، والعقم. وبحسب البيانات المتوفرة، فإن نسبة هذه المواد الكيميائية في أجسام الذين يتناولون طعامهم خارج المنزل أعلى بـ 35% مقارنة بمن يأكلون في بيوتهم.

بالإضافة إلى أن تناول الشطائر و"السندويتش" تعتبر أسهل وجبة وخفيفة من حيث التحضير، لذلك يحبها العديد من الناس. ولكن هذه الوجبة هي عبارة عن كربوهيدرات بسيطة ودهون، وتسبب ارتفاعا سريعا في مستوى الغلوكوز في الدم. ولأن الكربوهيدرات البسيطة لن تحافظ على مستوى ثابت للسكر ، لذلك ينخفض مستوى الغلوكوز بسرعة ويشعر الإنسان بالجوع ثانية. ما يشكل آلية الإفراط في تناول الطعام التي تسبب السمنة.