حبس عامل اعتدى جنسياً على ابنته في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتدى عامل مصري على ابنته البالغة من العمر 15 عاماً، في محافظة الشرقية، وذلك كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة الجزئية بمحافظة الشرقية أصدرت قراراً بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي جنسياً على ابنته المراهقة داخل منزله بدائرة مركز شرطة ههيا.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت اخطاراً يفيد بورود بلاغ من المجني عليها تتهم فيه والدها بالتعدي جنسياً عليها بتكرار محاولة لمس أماكن حساسة في جسدها.

وقالت المجني عليها في التحقيقات أن والدها حاول التحرش بها كثيراً خاصة أثناء غيابه عن وعيه حيث أنه مدمن على شرب المشروبات الكحولية، مضيفة أنها أقدمت على الإبلاغ عن والدها بعد أن أخلف وعده معها بأن يتوقف عن مثل هذه الأفعال.