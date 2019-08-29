وفاة سائقة خلال محاولة كسر رقم الأسرع بالعالم

المصدر: موقع الإمارت اليوم

قالت أسرة سائقة سيارات السباق الأميركية جيسي كومبس إنها لقيت حتفها في حادث تصادم بسرعة فائقة أثناء محاولتها تسجيل رقم قياسي جديد في السرعة.

لقيت سائقة أميركية حتفها في حادث تصادم بسرعة فائقة أثناء محاولتها تسجيل رقم قياسي جديد في السرعة.

وكانت جيسي كومبس 39 عاماً، تحاول نيل لقب أسرع امرأة على الأرض عندما قتلت وهي تتسابق الأول من أمس في صحراء ألفورد وهي قاع جاف لبحيرة في جنوب شرق ولاية أوريغون.

وأصدرت أسرة المتوفية بياناً نشرته عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" الخاص بابنتهم، حيث قال البيان "كان أكبر حلم لجيسي أن تصبح أسرع امرأة على وجه الأرض، حلم سعت لتحقيقه منذ 2012... كانت واحدة من الحالمين النادرين الذين لديهم الشجاعة لتحويل تلك الاحتمالات إلى حقيقة، ولقد رحلت عن تلك الأرض وهي تقود بسرعة أكبر من أي امرأة في التاريخ".

وكانت كومبس تعمل مصممة للسيارات السريعة كما عملت مقدمة تلفزيونية لعدد من برامج السيارات.

وسجلت كومبس محاولتها لكسر الرقم القياسي في سرعة القيادة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان هدفها أن تتجاوز الرقم القياسي المسجل عام 1976 بالقيادة بسرعة 512 ميلا (حوالي 820 كيلومترا) في الساعة والذي حققته الأميركية كيتي أونيل التي توفيت في نوفمبر الماضي.

وكتبت كومبس هذا الأسبوع على صفحتها على انستغرام "قد يبدو من الجنون بعض الشيء التوجه مباشرة إلى خط النار... من لديهم الإرادة هم من يحققون أمورا عظيمة. الناس يقولون إني مجنونة. وأقول لهم شكرا".