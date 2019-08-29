"قرار رسمي" بحق ريهام سعيد

المصدر: مروة سليم – دبي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أمس، قراراً بحظر ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة لمدة عام في مصر.

وجاء القرار الرسمي بعد أن أثارت آخر حلقة قدمتها سعيد عبر برنامجها "صبايا الحير" المذاع عبر فضائية الحياة المصرية الجدل حيث تحدثت خلالها عن أصحاب الوزن الزائد ووصفها إياهم بأنهم "عبء على الدولة وعائلاتهم"، ما دفع قناة الحياة لوقف البرنامج.

من جانبها أعلنت سعيد فور صدور القرار الصادر من القناة التي تعمل بها بوقفها عن تقديم البرنامج، عن اعتزالها العمل بالتقديم التلفزيوني، عبر بث مباشر من حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام".

يشار إلى أن ريهام سعيد قالت خلال الحلقة الأخيرة لها إن "الناس التخينة (البدينة) ميتة، وعبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".

وأضافت "منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

كما قالت إن "المرأة البدينة" لن تجد من يتزوجها إلا إذا كان "بدينا" مثلها، على حد قولها.

ووصف الكثيرون تصريحات مقدمة البرامج والممثلة أيضا بالعنصرية، واتهمها البعض باحتقار طبقة معينة من المجتمع ممن تمنعهم أوضاعهم المادية المتدهورة من توفير ثمن للعلاج حيث يمكن أن تكون السمنة مرضا في كثير من الأحيان أو ممارسة الرياضة، كما طالب البعض بمحاكمتها بتهمة التنمر.