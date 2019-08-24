بالفيديو.. اعتزال ريهام سعيد بسبب "السمنة"!

المصدر: مروة سليم - دبي

أعلنت قناة الحياة المصرية وقف برنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه ريهام سعيد، كما أصدرت نقابة الإعلاميين قراراً بمنعها من مزاولة أي نشاط إعلامي.

وقرر مجلس نقابة الإعلاميين منع ريهام سعيد من ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها القانونية مع النقابة، على خلفية التحقيق في حلقة برنامج صبايا التي تقدمها على قناة الحياة، والتي تناولت خلالها موضوع السمنة وأثارت استياء سيدات مصر.



كما قررت النقابة عقب اجتماعها الطارئ، مساء أمس، إبلاغ النيابة العامة ضد ريهام سعيد بخصوص ممارسة نشاط إعلامي بالمخالفة لقواعد القيد في النقابة.

ووصفت سعيد خلال برنامجها "صبايا الخير" أصحاب الوزن الزائد بأنهم "عبء على الدولة وعائلاتهم" حيث اعتبر البعض حديثها خارجا ومهينا.

وانتشر على مواقع التواصل مقطع مصور من برنامجها التلفزيوني، ظهرت فيه ريهام وهي تقول إن "الناس التخينة (البدينة) ميتة، وعبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".

وأضافت "منظرك بيكون مش حلو وإنتي بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك".

كما قالت إن "المرأة البدينة" لن تجد من يتزوجها إلا إذا كان "بدينا" مثلها، على حد قولها.

ووصف الكثيرون تصريحات مقدمة البرامج والممثلة أيضا بالعنصرية، واتهمها البعض باحتقار طبقة معينة من المجتمع ممن تمنعهم أوضاعهم المادية المتدهورة من توفير ثمن للعلاج حيث يمكن أن تكون السمنة مرضا في كثير من الأحيان أو ممارسة الرياضة، كما طالب البعض بمحاكمتها بتهمة التنمر.

وفي فيديو انتشر تداوله بكثافة ردت الفنانة إنجي وجدان على ريهام، موجهة لها نقدا لاذعا، بلغ ذروته برد الفنانة زينة على تويتر قائلة إن ريهام هي من تشكل عبئا على الدولة "بتقل دمها، وكذبها، وادعائها المرض".

ولم تتوقف الانتقادات التي طالتها على الداخل المصري، بل وصلت إلى الفنانين والإعلاميين العرب.

من جانبها أعلنت الإعلامية المصرية عبر مقطع فيديو على حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، أنها لن تعود إلى مزاولة العمل التلفزيوني، قائلة "أنا مش راجعة تاني، انتوا خدمتوني بقراركم، أنا اتوقفت كتير لكن عمري ماقلت إني مش راجعة، أنا محتاجة أقرب من ربنا وأخد بالي من ولادي وجوزي".