شكوى قضائية ضد "أبل" و"سامسونغ" بسبب السرطان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رفع ناشطون دعوى قضائية ضد عملاقي التكنولوجيا "أبل" و"سامسونغ"، لدى محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يتهمونهما بأن هواتفهما تعرض حياة المستخدمين لخطر الإصابة بالسرطان بسبب ارتفاع نسبة الإشعاعات التي تصدرها.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن هذه الدعوى بالقضائية رفعت بعد التحقيق الذي أجرته صحيفة"Chicago Tribune

والذي يقول إن انبعاثات التردد اللاسلكي لعدد من هواتف "أبل" و"سامسونغ"، من بينها "آي فون 8" و"آي فون إكس" و"جالاكسي إس 8"، تتجاوز بكثير الإرشادات الفيدرالية.

وبحسب تقرير الصحيفة تتضمن مخاطر مستويات الإشعاع زيادة خطر الإصابة بالسرطان، والإجهاد وأضراراً جينية وعجزاً في التعلم وضرراً بالذاكرة، واضطرابات عصبية، وقائمة كبيرة من المشكلات الطبية الأخرى.