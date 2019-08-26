أسد "مسجون" يمزق صاحبه!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي مالك محمية صيد طبيعية مصرعه اثر هجوم شرس من أسد بينما كان يقوم بتصليح سياج قفص الحيوان، كما ذكرت صحيفة "سي ان ان".

وأضافت الصحيفة أن الحيوان المفترس هجم على صاحبه عندما كان يصلح سياج قفصه في محميته الخاصة والمخصصة للصيد التي تقع بالقرب من مدينة كولينان بجنوب إفريقيا.

وهرع الجيران لإنقاذ ليون فان بيلون البالغ من العمر 70 عاماً، لكنهم لم يتمكنوا ومات الرجل متأثرا بجراحه، حيث مزق الحيوان جسده.

وكان بيلون يمتلك المحمية التي يزورها السياح لمشاهدة الأسود وطريقة إطعامها، كما كان يمتلك 3 أسود في المحمية: "رامبو" و"كاثؤين" و"ناكيتا"، وقد قتلت جميعها بعد وفاة مالكها.