"صحة دبي" تغلق مجموعة من المنشآت الطبية الخاصة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أغلقت صحة دبي مجموعة من المنشآت الطبية الخاصة، لمخالفتها شروط الترخيص والقواعد العامة والأصول الطبية المعمول بها والمعتمدة لدى الهيئة، شمل ذلك عيادات ومراكز طبية وصيدليات، تبين من أعمال التفتيش والمراجعة تجاوزاتها الطبية ومخالفتها القانونية، التي وصلت إلى حد الإغلاق.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي مروان الملا إن صحة دبي تقدر القطاع الصحي الخاص، وتتعامل مع منشآته بوصفه شريكاً لها في تقديم الخدمات الصحية وتطويرها، لكنها في الوقت نفسه لا تتهاون في حق أية مخالفات طبية، تؤثر بشكل أو بآخر على سلامة المتعاملين والمرضى، أو مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح الدكتور الملا أن من بعض المخالفات التي نتج عنها الإغلاق وفرض الغرامات المالية، عدم توفر الأجهزة الضرورية في غرف العمليات وفق المنصوص عليه والمعتمد، وعدم توفر بعض أدوية الطوارئ المهمة.