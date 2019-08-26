زواج أصغر عروسين في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

احتفلت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بزواج أصغر عروسين في مصر، بعد الضجة الكبيرة التي تزامنت مع نبأ خطوبتهما منذ 6 سنوات.

وكان سن العريس شمس حينها لم يتعد 13 عاما وهو تلميذ في الصف الثاني إعدادي، أما العروسة إيمان فكان عمرها 9 سنوات في الصف الثالث الابتدائي.

وقرر أهل العروسين شمس وإيمان، إتمام الزواج بعد أن أنهى العريس الشهادة الثانوية العامة، وأنهت العروس شهادة الإعدادية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وأشار أحد أقارب العروس إلى أن هناك علاقة شراكة في العمل بين والدي العريس والعروسة، وهو ما دفعهما إلى الاتفاق على أن يكون هناك ارتباط أسري بين الاثنين وزواج أبنائهما من بعضهما البعض، لضمان استمرار الشراكة.

وقبل 6 سنوات، ظهرت صور ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلين يرقصان على أنغام الموسيقى وسط الأهل والأصحاب، وأشار الناس لذلك على أنه أول خطوبة لطفلين لم يتجاوز عمرهما 13 عاما في مصر.

وتم تقديم عدة بلاغات من مراكز حقوقية مختلفة للنائب العام لإيقاف الزواج قبل 6 سنوات، والاعتراض على فكرة الخطوبة، كونهما أطفال ولم يبلغا السن القانوني، مما دفع الأسرتين إلى الإعلان أن ما حدث لا يتعدى الخطوبة فقط.