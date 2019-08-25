مصرع عروسين بعد زواجهما بدقائق في تكساس

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي زوجين مصرعهما إثر تعرضهما لحادث سير مروع وقع بعد دقائق قليلة من زواجهما، وذلك كما ذكر موقع "سي إن إن".

وكان الزوجان في طريقهما بموقف سيارات تابع للمحكمة، التي عقدا فيها قرانهما، حيث اصطدمت سياراتهما بشكل مروع بشاحنة صغيرة.

ولفظ هارلي مورغان "19 عاماً"، وزوجته ريانون بودرو "20 عاماً"، أنفاسهما الأخيرة بعد دقائق قليلة من عقد قرانهما بمحكمة في بلدة أورانج القريبة من مدينة بومونت في ولاية تكساس الأميركية.

من جانبها ذكرت إدارة شرطة أورانج، في بيان، أن العروسين لقيا حتفهما بعد خروجهما من موقف السيارات التابع للمحكمة حيث اصطدمت شاحنة صغيرة بسياراتهما، مضيفة أن المؤسف أيضاً أن والدتي العروسين كانتا شاهدتين على الحادث الأليم.



وقالت أم العريس، كينيا "شاهدت ابني يموت أمام عيني.. لا تزال آثار دمائه في يدي، لأنني كنت أبذل قصارى جهدي لإخراجه من السيارة".

وأضافت "سيظل هذا المشهد راسخا في أذهاني طوال حياتي.. لن أنسىاه أبدا".

ويقوم حاليا قسم الأبحاث التابع لإدارة شرطة أورانج بالتحقيق في الحادث، الذي خلف كذلك إصابة سائق الشاحنة.