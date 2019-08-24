بين ريهام سعيد والنجوم.. «حرب» منصات التواصل متواصلة

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

تواصلت ردود الأفعال ضد المذيعة المصرية ريهام سعيد، وبلغ الأمر ما يمكن وصفه بـ«حرب»، على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تراشق عدد من الفنانين والمشاهير مع ريهام، وردت الأخيرة بأشكال مختلفة وقاسية.

وتأتي تلك «التراشقات» بعد تصريحات ريهام سعيد المسيئة للذين يعانون من السمنة، ووصفها لهم بأنهم «ميتين وعبء على الدولة ويشوهون المنظر العام»، وقرار المجلس الأعلى للإعلام في مصر وقف المذيعة ريهام سعيد وبرنامجها صبايا الذي يذاع على قناة الحياة وتحويلها للتحقيق.

وقال السيناريست تامر حبيب في منشور له: «طيب التخين ممكن يخس، إنما الريهام ده يا حرام يعمل إيه».

في حين خرج الفنان صلاح عبدالله عن شعوره وكتب على صفحته على تويتر: «أنا تخين وكرشي متر قدامي، ومش ههري ولا هلقش على ريهامي».

ونشر لاعب الكرة أحمد حسن صورته مع والدته وهي بالعباءة، وقال معلقاً على الصورة «الست التخينة ام عباية مش عبء على المجتمع دي مطلعة ناس محترمة متربيه أحسن تربيه»، في تضامن منه مع البدناء الذين يرتدون عباءات وتنمرت عليهم ريهام في برنامجها.



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