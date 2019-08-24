زوجة محرز تثير الغضب.. بفيديو السيارة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثارت زوجة لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، الغضب بين الجماهير بعد تصويرها مقطع فيديو، وهي تسير على طريق سريع وقدميها على لوحة قيادة السيارة.

وأظهر الفيديو، الذي انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ريتا جوهال، وهي تبتسم في الكاميرا مع سيارتها التي تعمل بنظام القيادة الذاتية، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

ونشرت مقطع الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ووجهت لزوجة محرز العديد من الانتقادات وتعرضت لهجوم كبير بعد نشر الفيديو.

وقال أحد شهود الواقعة: "كان يمكن لزوجة النجم الجزائري قتل شخص ما، كان الأمر خطيرا للغاية. إنها تعتقد بوضوح أنها تستطيع أن تفعل ما تشاء، لقد كانت تعرض كل شخص على الطريق المحيط بها للخطر".