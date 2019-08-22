بالصور.. سعوديات يتفوّقن على الرجال في ألعاب المغامرة والتحدي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نجح "موسم الطائف" في جذب الفتيات السعوديات نحو ألعاب المغامرة والتحدي والأكشن؛ من خلال مدينة ألعاب المغامرة "أكشن مانيا بارك Action Mania"، التي أتاحت لعشاق التحدي والمغامرة من الجنسين ممارسة شغفهم وسط أجواء تفاعلية غير مسبوقة في قرية ورد المقامة فعالياتها بحديقة الردف.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة قمة الترفيه السعودية والمالكة لعلامة "أكشن مانيا Action Mania"، ريان شقرون؛ إلى أن الفتيات كُنّ الأكثر جرأة من نظرائهم الرجال والأكثر إقبالًا منهم على فعالية "عيش الأدرينالين" بنسبة 70% في مدينة التحدي والمغامرة، التي تميّزت بألعاب الحركة والتحدي، وزاد من إقبالهن على تصميم الشركة لعباءة رياضية مرنة صُنعت خصيصاً لهن مغلقة من الأسفل وواسعة، أتاح لهن حرية أكثر أثناء اللعب.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن من ألعاب المغامرة التي جذبت السعوديات في مدينة "أكشن مانيا بارك"، لعبة "سكاي فول"؛ وهي لعبة تقوم على حبس الأنفاس من خلال سقوط آمن من ارتفاع 16 مترًا بواسطة حزام الأمان، بالإضافة إلى "لعبة محاكاة القفز المظلي" العالمية، والتي أدخلتها الشركة للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.

وأكد "شقرون" على أن شركة قمة الترفيه تهدف إلى منح زوار "موسم الطائف" أجواء من المتعة والمغامرة والحماس؛ من خلال مدينة الألعاب والمغامرة المقامة على مساحة 12 ألف م2، في منطقة "الردف" ضمن فعالية "قرية ورد"، عبر 15 لعبة من الأحجام الكبيرة، إضافة إلى ألعاب صغيرة الحجم مخصصة للأطفال، جميعها حاصلة على شهادات عالمية معتمدة في مواصفات الأمن والسلامة، ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وهي تحت إشراف كوادر سعودية تم تدريبهم من ذوي الخبرة والإبداع في قطاع صناعة الترفيه.

وتستقبل "أكشن مانيا Action Mania" زوار "موسم الطائف" من الخامسة عصرًا وحتى الثانية عشرة مساءً؛ ليعيشوا أجواء المتعة والمغامرة والترفيه والحماس؛ من خلال عدد من الأنشطة المثيرة والشيقة والألعاب المتنوعة للصغار والكبار، المناسبة لكافة أفراد الأسرة؛ مثل "التسلق، والقفز الحر، وأرجوحة السيرك"، وغيرها من ألعاب المهارة واللياقة البدنية.