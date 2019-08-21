تقتل والد زوجها دفاعاً عن شرفها في مصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدمت زوجة مصرية على قتل والد زوجها دفاعاً عن شرفها في منطقة المقطم بالقاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المتهمة "25 عاماً"، أقرت في تحقيقات النيابة أن المجني عليه استغل استغراقها في النوم وحاول ملامسة أجزاء من جسدها فنهرته وتوجهت إلى إحدى جيرانها، وعقب عودتها طلب منها الجلوس لمصالحتها، لكنها فوجئت بأنه عاود ملامسة أجزاء حساسة من جسدها وعرض عليها مبلغاً مالياً مقابل ممارسته الرذيلة معها، فقامت بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ثم استغاثت بالجيران وادعت اكتشافها وفاته وقامت بمغافلتهم ووضع السلاح الأبيض بيده لإيهامهم بسقوطه أرضاً حال إمساكه بالسلاح.

وحاولت المتهمة التنصل من جريمتها عقب وصول الشرطة إلى مكان الحادث، إلا أنها اعترفت في تحقيقات النيابة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث أنكرت في بادئ الأمر التهمة الموجهة إليها حيث عمدت إلى وضع السلاح المستخدم في الجريمة بيد المجني عليه "66 عاماً"، لكنها اعترفت بعد مناظرة النيابة لمسرح الجريمة، والذي أوضح وجود آثار دماء في أرضية الشقة التي يقيم فيها المجني عليه مع المتهمة وزوجها، ووجود عدة طعنات متفرقة في جسده، كما عثر على جثته في وضع الجلوس بأرضية الصالة وعثر بجوارها على سكين ملوث بالدماء.