محمد بن زايد: خالص تعازينا ومواساتنا في فارس الإرادة خليفة محمد دعفوس المهيري

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "خالص تعازينا ومواساتنا في فارس الإرادة خليفة محمد دعفوس المهيري ..سيبقى خليفة رحمه الله.. مصدرا ملهما للتفاؤل والأمل والصبر والإيجابية.. تقبله الله قبولا حسنا وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان المواطن الشاب خليفة المهيري، المعروف على منصات التواصل بـ "مقاتل السرطان" يتحدى نوعاً نادراً من مرض السرطان، حيث كان يواصل علاجه في هيوستن، لكنه رحل بعد رحلة طويلة من العلاج الكيميائي، حيث خضع للعلاج على مدار الـ6 سنوات الماضية.