إليسا تنشر أول تعليق بعد مفاجأة الاعتزال

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت إليسا اليوم، تعليقاً بعد إعلانها خبر اعتزالها أمس، والذي لاقى رفضاً واسعاً وسط جمهورها ومتابعيها.

وقالت الفنانة اللبنانية في تعليقها الذي نشرته عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، "كل ما يمكنني أن أقوله الآن، إنني أحبكم من القلب يا أحسن جمهور.. لا تنسوا أن هناك ألبوما جديدا قادما في القريب العاجل".

وكانت إليسا قد نشرت تغريدة أمس قالت من خلالها "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية".

وأضافت "أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة بذلك فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا".

وكانت إليسا قد تلقت كما هائلاً من الدعم والتشجيع من زملائها من الوسط الفني ومتابعيها، ورسائل تدعوها للعدول عن قرارها.