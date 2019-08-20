وسم (#معتدي_على_فتاة_بمكة) يقود الشرطة للقبض على الفاعل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قاد الوسم (#معتدي_على_فتاة_بمكة)، الذي أثار الرأي العام العربي طوال الـ 24 ساعة الماضية، إلى تحرك رجال الشرطة السعودية في مكة المكرمة للتعرف إلى القائم بالاعتداء بحجر على فتاة، في أحد أحياء المدينة، بعد كيله وابلاً من الشتائم بحقها عقب ملاسنة بين الطرفين.

وحسب بيان لشرطة منطقة مكة المكرمة، قال مُتحدث باسمها: "إشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحت وسم (معتدي على فتاة بمكة) الذي يظهر فيه قيام شخص بالاعتداء على امرأة في أحد الأحياء السكنية بمكة المكرمة، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال -بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية المتهم الذي ظهر بمقطع الفيديو والقبض عليه، وهو مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية السعودية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.