يضع جثة زوجته في صندوق سيارته!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على رجلاً قتل زوجته ووضع جثتها في حقيبة داخل صندوق سيارته، وذلك كما ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة عثرت في الصندوق الخلفي للسيارة على جثة الزوجة أثناء عودة العائلة من إيطاليا إلى فرنسا حيث محل اقامتهم.

وتم توقيف الرجل في جبال الألب الفرنسية بعد معلومات وردت إلى الشرطة بان الرجل قام بقتل زوجته ووضعع جثتها داخل صندوق سيارته، فيما كان طفلاه الصغيران يجلسان في المقعد الخلفي.

وأفادت الشرطة أنها الطفلين اللذين يتراوح عمرهما بين 6 و7 سنوات كانا يجلسان في المقعد الخلفي للسيارة وغير مصابين بأذى.