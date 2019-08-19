معجزة ولادة طفلين توأم بفارق شهرين !

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في واقعة فريدة أنجبت سيدة كازخستانية طفلين بفارق شهرين عن بعضهما البعض .

وقالت وزارة الصحة في كازاخستان،أن امرأة من سكان مدينة أورالسك ، تدعى ليليا كونوفالوفا 29 عاما، أنجبت طفلين بفارق شهرين عن بعضهما .

واضافت الوزارة أن ليليا كونوفالوفا، أنجبت طفلين بفارق شهرين عن بعضهما البعض. حيث ولدت ابنة ليليا في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل، وبعد شهرين و16 يوما، ولد الابن الذكر الذي طال انتظاره".

وأوضحت الوزارة، بأن تفسير هذه الحالة غير العادية يرجع إلى الميزة التشريحية لجسم المرأة، وهي الرحم المزدوج.

وأضافت "تشير الإحصاءات إلى أنه في مثل هذه الحالات تكون فرص إنجاب طفل حي هي واحد من كل 50 مليون شخص. ولكن بفضل المهنية الذي يتمتع به أطباء مركز الولادة، فإن الأم والأطفال في حالة جيدة".

وتزن الطفلة المولودة في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل 850 غرام وبطول 42 سم، في حين يبلغ وزن الطفل الذكر 2.9 كيلوغرام، وبطول 50 سم.