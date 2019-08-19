قتل عشيقته ليقدمهما "قرباناً" لزوجته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعدمت السلطات الايرانية شخص لإدانته بقتل امرأة كان على علاقة عاطفية معها.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، إن المدان، وهو متزوج، كان قتل عشيقته عام 2014 قبل أن يقطع أنفها وأذنيها ويقوم بإحراق جثتها.

وتشير التقارير إلى أنه ارتكب الجريمة، ليثبت حبه لزوجته، التي كانت تركته بعدما علمت بعلاقته مع المرأة الضحية. وكان الرجل يريد أن يقدم الأنف والأذنين لزوجته دليلاً على ما فعله.

وذكرت "إسنا" أن تنفيذ الإعدام تم الأسبوع الماضي بسجن "كوهردشت" في ضاحية كرج بطهران.

وتفرض إيران عقوبة الإعدام لجرائم القتل والاغتصاب والسرقة بالإكراه والاتجار بالمخدرات.