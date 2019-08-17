إعدام مجرم بعد 33 عاماً على قتله أماً وابنتها`

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نفذت السلطات الأميركية حكم الإعدام باستخدام كرسي الصعق الكهربائي بحق مجرم أدين بقتل أم وابنتها عام 1986.

وكانت المحكمة العليا في ولاية تينيسي قد رفضت طلب المتهم ستيفن ويست |"51 عاماً"، بوقف تنفيذ الحكم، حيث كانت المحكمة قد قررت فرض عقوبة السجن المؤبد عليه، مع إمكانية العفو عنه بحلول عام 2030، إلا أن طريقة القتل العنيفة لـ"واندا رومينز" وطفلتها "شيلا رومينز، 15 عاماً، ثم عدلت الحكم النهائي إلى عقوبة الإعدام. كما اتهمت المحكمة ويست باغتصابه الطفلة قبل قتلها طعنا.

وأفادت تقارير محلية أن حاكم ولاية تينيسي، بيل لي، قد رفض "طلب استرحام" قدمه ويست، ورد فيه أن الأخير كان يواظب على دواء قوي لعلاج مرض عقلي ما.