تمساح يخطف صبياً من قارب ويلتهمه في الفلبين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي صبي مصرعه بعدما قنصه تمساحاً أثناء رحلة بحرية بالقرب من بلدة بالاباك جنوب الفلبين، وذلك كما ذكرت صحيفة "ستار أون لاين.

وأضافت الصحيفة أن الصبي كان على متن مركب مع اثنين من أشقائه أكبر منه سناً حيث فوجئوا بالتمساح وهو يلتهم الطفل بين فكيه، ولم يتمكن أشقائه من انقاذ شقيقهما.

وأفادت تقارير الشرطة الفلبينية أن صياد عثر على بقايا من الطفل في الوحل.

وأدي التطور العمراني في الفلبين، وازدياد عدد السكان إلى تقلص مواطن التماسيح التي باتت تعيش في مستنقعات تزداد ضيقاً.

وأسفر الوضع القائم عن عدة حوادث لقي فيها أشخاص حتفهم أو تعرضوا لإصابات بسبب تماسيح.

وتزايدت هجمات تماسيح المياه المالحة بسبب تقلص موطنها الطبيعي.

ويعد تمساح المياه المالحة أكبر الزواحف في العالم، وقد يصل طوله إلى ستة أمتار ووزنه إلى طن.