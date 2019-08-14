تمساح يقتل صبياً عمره 10 أعوام

المصدر: مانيلا - د ب أ

ذكرت الشرطة الفلبينية اليوم، أن صبيا في العاشرة من عمره لقي حتفه في هجوم لتمساح أثناء عبوره لنهر بالقرب من منزله في غرب الفلبين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الاقليمية الليفتنانت كولونيل سقراط فالتادو إن التمساح سحب الضحية من ظهر زورق خشبي صغير في نهر في بلدة بالاباك بإقليم بالاوان على بعد 849 كيلومترا جنوب غرب مانيلا أمس الأول الاثنين.

وأضاف فالتادو أن الصبي كان في القارب مع شقيقه الأكبر وشقيقته.

وقال إن صيادا عثر على أجزاء من جسد الضحية في اليوم التالي في منطقة أشجار المانجروف القريبة.

وسبق أن شهدت بالاباك هجمات للتماسيح. وفي العام الماضي، أمسكت السلطات بتمساح يبلغ طوله 4,75 متر يشتبه في أنه هاجم وقتل صيادا في البلدة.