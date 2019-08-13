تقتل رجلاً اعتدى عليها وتحصل على معاشه لسنوات في ألمانيا

المصدر: ماجدبورج - د ب أ

اعترفت امرأة اليوم، أمام محكمة مدينة ماجدبورج الألمانية بقتل متقاعد والحصول على معاشه لسنوات عديدة.

وفي المقابل، أوضحت المتهمة /62 عاما/ أنها قتلت الرجل دفاعا عن النفس بعدما حاول الاعتداء عليها جنسيا.

وذكرت المتهمة أنها هاجمت وقتلت الرجل، الذي كان جارها وتتولى رعايته على مدار سنوات، بسكين وفأس، مضيفة أن الواقعة حدثت قبل 24 عاما.

ويوجه الادعاء العام الألماني للمرأة تهمة ضرب أفضى إلى موت. والنقطة الفاصلة في التقييم القضائي للقضية هي تحديد وقت وقوع الجريمة، حيث ترجح الدعوى أنه تم ارتكاب الجريمة في خريف عام 2001، عندما كان يبلغ الضحية من العمر 81 عاما، بينما تدعي المتهمة أنها ارتكبت الجريمة في خريف عام 1995، ما يعني أن الجريمة سقطت بالتقادم.

وعقب وفاة الرجل، حصلت المتهمة على معاش الرجل على مدار سنوات. وتقدر الدعوى أن المرأة حصلت على 105 آلاف يورو خلال الفترة من مارس 2004 حتى سبتمبر 2015 على الأقل.

وكانت المرأة أدلت باعترافات على نطاق واسع قبل بدء المحاكمة.