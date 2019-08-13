بالصور.. العثور على "كنز غريب" في بومبي!

المصدر: ترجمة مروة سليم

اكتشف علماء الآثار صندوقًا في بومبي يحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحلي المصنوعة من الكريستال والعظام التي يمكن أن يكون بعض منها استُخدم في "طقوس" غريبة، وفقا لعلماء الآثار، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن فريق البحث اكتشف صندوقا أثريا، يعتقد أنه ينتمي إلى ساحر روماني قديم، ويحوي أحجارا مصنوعة من العنبر ومجموعة غريبة من المقتنيات الأثرية، يُقال إنها استُخدمت في طقوس معينة، حيث شملت الأشياء التي تم العثور عليها بلورات وأحجار العنبر والجمشت وأزرار مصنوعة من العظام والخنافس من الشرق والتمائم والدمى والأجراس والقبضات وجماجم صغيرة.

وقال الخبراء إن الأجسام ربما استخدمت في طقوس الخصوبة أو الإغواء أو للبحث عن أجواء جيدة للولادة أو الحمل ، رغم أنها تؤكد أن هذه مجرد نظرية.

من جانبه أوضح مدير موقع بومبي ماسيمو أوسانا كما ذكرت "ذا صن" أنه من المرجح أن تكون الأشياء تخص خادماً أو عبداً أكثر من مالك المنزل، حيث لم يتضمن الصندوق الذهب الذي كان يرتديه جميع أهل بومبي الأثرياء، وأضاف أنه "كان من الممكن أن تكون قلادات تم ارتداؤها خلال الطقوس بدلاً من استخدامها لتبدو أنيقة".

وتميزت بومبي بأنها مدينة رومانية قديمة تقع بالقرب من نابولي الحديثة، حيث دمرها ثوران بركاني في عام 79 ميلادي ما أدى إلى دفن مدن بومبي وأبلونتيس وستابياي تحت الرماد وشظايا الصخور ، ومدينة هيركولانيوم تحت طين طيني، ويرجع تاريخ النقش الذي تم العثور عليه في عام 2018 إلى اليوم السادس عشر قبل تقويمات شهر نوفمبر - أي 17 أكتوبر.

وظل علماء الآثار ينقبون عن تاريخها المفقود منذ ذلك الحين، لإلقاء الضوء على الحياة قبل الدمار المروع في المدينة.