مريض في غيبوبة يتعرض لحادث مأساوي داخل مستشفى

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شهدت احدى مستشفيات الهند حادثا مأساوياً، حيث التهمت فئران عملاقة قدم رجل مريض في غيبوية .

وذكرت وسائل اعلام محلية أن المريض، سوراج بهاتي، كان يرقد في المشفى الحكومي، فاقدا للوعي، بينما كانت عائلته تنتظر صحوته بفارغ الصبر.

وفي إحدى زيارات العائلة له، لاحظت وجود دماء على سريره فقامت بإبلاغ إدارة المشفى على الفور.

ومع فتح تحقيق طبي، أبلغ الأطباء والد المريض أن الدماء قد نزفت على الأغلب نتيجة قرض الجرذان لقدم ابنه أثناء الليل، بينما أشار طاقم المشفى إلى عدم تمكنهم من معالجة مشكلة الجرذان، لكنهم وعدوا الأب بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

تعتبر مشكلة القوارض أمرا شائعا في الهند، تتحدث عنه وسائل الإعلام المحلية، ولطالما علل طاقم المشافي أسباب المشكلة بأن الموظفين والزوار لا يعتنون بنظافة المشافي .