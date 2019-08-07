تشييع 17 مصريا من عائلة واحدة قتلوا في حادث انفجار معهد الأورام

المصدر: نقلا عن " البي بي سي "

شيعت إحدى قرى مدينة المحلة، بمحافظة الغربية وسط دلتا مصر، جثامين ١٧ شخصا من أسرة واحدة، هم معظم ضحايا انفجار السيارة أمام مستشفى معهد الأورام بوسط القاهرة.

وذكرت قناة "البي بي سي عربية " أن الطب الشرعي حدد هوية الضحايا بعد إجراء تحليل الحمض النووي للجثامين.

وينتمي معظم الضحايا لأسرة واحدة وكانوا يستقلون سيارة أجرة عائدين إلى منازلهم عقب حضور حفل خطبة ابنتهم، التي توفي والداها وعمها ومعظم أقاربها في الحادث.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد اعتبرت الحادث عملا إرهابيا واتهمت جماعة مسلحة تسمي نفسها حركة سواعد مصر "حسم" بارتكابه.