سيجارة الكترونية لا تعمل إذا كان المدخن تحت 18

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف موقع "إنجادجت" Engadget، عن سيجارة لا يمكن أن يستخدمها من هم أصغر من 18 عاما، وهي مزودة بفتحة للفم تغلق بشكل آلي، ولا تفتح إلا من خلال التطبيق المصاحب للسيجارة الإلكترونية على الهاتف.

ونشر الموقع معلومات عن الموديل الجديد، والذي يحمل اسم Juul C1، وقد تم طرحه من قبل في الأسواق الكندية بشكل تجريبي، قبل طرح النسخة النهائية منه في أسواق بريطانيا.

الجهاز لا يمكن استخدامه إلا من خلال تطبيق الهاتف، الذي يتطلب بدوره أن يجتاز المستخدم اختبار مسح للوجه، عن طريق كاميرا الهاتف، لتحديد العمر التقريبي للمستخدم من خلال ملامحه، بالإضافة إلى اختبار آخر يطلب من المستخدم أن يعطي بعض المعلومات التي تثبت أنه شخص بالغ.

إلى جانب الإجراءات الاحترازية التي تم تزويد الجهاز بها، فقد تم تزويده أيضا بالعديد من المميزات المفيدة، مثل جمعها وعرضها لمعلومات عن أوقات الاستخدام، وعدد الأنفاس التي تم استنشاقها من خلال الجهاز، والأماكن التي تم فيها استخدام الجهاز، كما أنه يمكن للتطبيق أن يرشد المستخدم على مكان السيجارة الإلكترونية، في حالة ضياعها.

بعض التقارير تتحدث عن نية الشركة المصنعة لهذه السيجارة في تزويد الجهاز في المستقبل بخاصية تمنع استخدامه في أماكن معينة، مثل المدارس، حيث سيتم الاستعانة بتطبيقات الخرائط الإلكترونية لتحديد مثل هذه الأماكن، بحيث يقوم التطبيق المصاحب الجهاز بإغلاق السيجارة الإلكترونية في هذه الأماكن، وبالرغم من أنه لم يتم بعد تحديد إذا كانت هذه التوقعات صحيحة، إلا أنه من المتوقع أن تكون هذه هي الخطوة المقبلة التي تقوم بها الشركة.