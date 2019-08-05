في نصف دقيقة.. مسلح أوهايو يقتل9 أشخاص بينهم شقيقته

المصدر: واشنطن- رويترز

قالت السلطات إن مسلحا يرتدي درعا واقيا وقناعا فتح النار بوسط مدينة دايتون في ولاية أوهايو الأمريكية امس الأحد فقتل تسعة بينهم شقيقته وأصاب 27 آخرين وذلك في ثاني حادث قتل عشوائي بالبلاد خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت الشرطة ورئيس بلدية دايتون إن ضباطا كانوا في دورية اعتيادية قرب مسرح الحادث وصلوا للموقع في أقل من دقيقة وقتلوا المهاجم بالرصاص مما حال على الأرجح دون وقوع عدد أكبر من الضحايا.

وقال قائد الشرطة ريتشارد بييل في مؤتمر صحفي‭‭ ‬‬"الضباط تحركوا... على الفور وأنهوا هذا فعليا في 30 ثانية".

وأفادت الشرطة بأن المسلح اسمه كونر بيتس، وهو شاب أبيض يبلغ من العمر 24 عاما من مدينة بيلبروك في أوهايو، وقالت إنه كان مسلحا ببندقية مزودة بخزنة يمكن أن تحمل مئة رصاصة.

وأضافت الشرطة أنه كان يرتدي واقيا للأذن ومعه بندقية صيد في سيارته.

وكانت شقيقته ميجان بيتس (22 عاما) من بين أول الضحايا الذين لقوا حتفهم.‭‭ ‬‬ وذكر بييل أن الشقيقين كانا قد وصلا في المركبة ذاتها مع مرافق ثالث في وقت سابق من المساء لكن انفصلا قبل المذبحة. وأضاف أن المرافق أصيب في إطلاق النار.

