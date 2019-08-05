سارقة بيوت الموتى أمام القضاء

المصدر: متابعة موقع الاماراات اليوم

يلاحق القضاء الأمريكي، شابة مولعة بقراءة صفحة الوفيات في الصحف، بتهمة تنفيذ سلسلة عمليات سطو على المنازل أثناء حضور أصحابها مراسم تشييع.

ووجهت محكمة أمريكية رسمياً تهماً إلى لاتونيا ستيوارت (28 عاماً) بتنفيذ 6 عمليات سطو بين عامي 2017 و2018، في أحياء يقطنها أثرياء نيويورك.

وأشار المدعي العام في مقاطعة ويتشيستر شمال المدينة الكبرى، إلى أن الشابة كانت تقرأ بتمعن إشعارات النعي، وتحدد أماكن سكن أقارب المتوفين قبل أن تدخل منازلهم من خلال تحطيم النوافذ أثناء مراسم التشييع. وبعد تحديد رابط بين سلسلة عمليات السطو، تتبعت الشرطة اللصة، وأوقفوها، ووجدوا في سيارتها مجوهرات ومطرقة -