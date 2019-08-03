عامل يقتل لواء سابق بمساعدة زوجته أثناء مباراة الأهلي والزمالك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عامل أقدم على قتل جاره الذي كان يعمل لواء شرطة بالمعاش، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المتهم قال في محضر الشرطة بعد إلقاء القبض عليه، إنه نفذ الجريمة، بالاتفاق مع زوجة المجني عليه، وأنه تربطه علاقة غير شرعية بها، وأنهما اتفقا على التخلص من الضحية.

من جانبها أنكرت زوجة الضحية معرفتها بالمتهم وأنكرت صلتها به.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه عثر على جثته أعلى سطح مبنى في منطقة السلام بالقاهرة بعد بلاغ ورد من أهالي المنطقة يفيد بوجود جثة المجني عليه وعثر بجواره على أدوات اتضح أن ملكيتها تعود للعامل الذي دخل المنزل على أنه سيقوم بضبط إشارة "الريسيفر" أثناء وقت مباراة "الأهلي والزمالك"، التي جمعت الفريقين الأسبوع الماضي.