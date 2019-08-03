بالفيديو.. مسؤول مصري: علاج الإدمان تزايد 4 أضعاف بفضل محمد صلاح

المصدر: مروه سليم - دبي

أكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتور عمرو عثمان خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" الذي يبث عبر فضائية "صدى البلد" المصرية، أن عدد المقبلين على علاج الإدمان في مصر تزايد 4 أضعاف، بسبب الإعلان الذي قدمه نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للعلاج من الإدمان.

وقال عثمان خلال اللقاء إن "عدد المتقدين للعلاج من الإدماج في أول ستة أشهر من العام الجاري بلغ 64 ألف شخص، بينما بلغ في العام الماضي 116 ألف مريض".

وأشار عثمان في حديثه إلى فضائية "صدى البلد" إلى أن "الحملة تمت عبر 5 مراحل أخر مرحلة شاهدها 40 مليون مشاهد على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتم ترجمتها لأكثر من لغة سواء الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية.