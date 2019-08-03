خالة تنهي حياة نجل شقيقتها في مشاجرة عائلية بمصر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدمت خالة على قتل نجل شقيقتها أثناء تدخله لفض مشاجرة بينها وبين والدته، بقرية المتانية، بمدينة العياط المصرية، وذلك كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن النيابة أمرت بحبس المتهمة بعد تبينها أنها سددت 3 طعنات لنجل شقيقتها فسقط غارقا في دمائه.

وأوضحت التحريات من خلال الفحص والتحري أن المجني عليه أصيب في مشاجرة عائلية، وأثناء قيامه بفض مشاجرة بين والدته وخالته لخلافات عائلية بينهم، استلت الخالة سكينا وسددت به طعنة لنجل شقيقتها، وتولي أهالي قرية المتانية نقل المصاب للمستشفى، إلا أنه فارق الحياة.