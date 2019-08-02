ميزات خطرة على "آي فون"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت شركة "Hexway" الأمنية بحثا جديدا يؤكد أن بعض الخصائص التي توفرها أجهزة شركة "أبل" الأميركية يمكن استغلالها في الوصول إلى "عدد من البيانات الحساسة"، وذلك كما ذكر موقع "آرتس تيكنيكا".

وأضاف الموقع أن البحث الذي نشر أخيراً كشف أن هذه الميزات يمكن الاستفادة منها في الوصول إلى مجموعة كبيرة من البيانات، التي يحتمل أن تكون حساسة، مضيافاً أنه على سبيل المثال وجد أن تشغيل "البلوثوت" يقدم معلومات مهمة عن نوعية الهاتف ونظام تشغيله ونوع بطاريته، كما أن AirDrop يمكن أن يستغله "الهاكرز" في الوصول إلى رقم الهاتف، هذا بالإضافة إلى أن أبل تسهل على الأشخاص مهمة تحديد موقع أجهزتهم المفقودة ومشاركة كلمات مرور "الواي فاي"، كما توفر لهم AirDrop لتبادل الملفات بين الأجهزة القريبة.

وقال البحث إن هذه المعطيات قد لا تبدو ذات أهمية كبيرة، لكن استغلالها بالطريقة الصحيحة قد يعرض صاحب الهاتف لمشاكل كثيرة.