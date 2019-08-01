أم تلد في سيارة أجرة!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر امرأة وهي تنجب مولودها في سيارة أجرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيغة أن المرأة كانت مع زوجها في طريقهما إلى المستشفى لكنها فوجئت بأنها تلد أثناء وجودها في سيارة الأجرة.

واستلقت المرأة على ظهرها في المقعد الخلفي فقام زوجها بمساعتدتها حتى استطاعت انتهت من ولادة طفلها في السيارة.

وطلب السائق من الراكبين أن ينتبها إلى نظافة المقعد الخلفي، ودعاهما إلى الحرص عليها قدر الإمكان، وحين وصلا إلى المستشفى طلب منهما أن يدفعا ثمنا إضافيا حتى يتمكن من تنظيف سيارته.

وأخبر السائق الراكبين بأنه قام بتسجيل ما حصل، مبديا استغرابه من إتمام الولادة بشكل طبيعي داخل السيارة.