بالفيديو.. سعودي يفتح أبواب مزرعته لـ 100 حاج روسي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استقبال مواطن سعودي، يكنى بـ "أبوراشد"، حافلات لحجاج وحاجات من روسيا، كانت في طريقها لزيارة المسجد النبوي، وهي تحط رحالها في مزرعته بمنطقة "شمال تمير"، حيث وصل عددهم إلى مائة رجل وإمرأة، بحسب الفيديو.

فيديو:



مواطن في تمير يفتح أبواب مزرعته لإستضافة 100 حاج وحاجة قدموا من روسيا وكانوا في طريقهم لزيارة المسجد النبوي. pic.twitter.com/EJSBRr5Iu5 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) July 31, 2019

المواطن السعودي رحب بالحجاج بحفاوة بالغة، بينما ظهر بالفيديو المتداول عدة حافلات تصطف تباعاً على مدخل المزرعة التي اعتاد "أبوراشد"، على ما يبدو، الترحيب بالحجاج فيها سنوياً.