بالفيديو.. سعودي يفتح أبواب مزرعته لـ 100 حاج روسي

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

أظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" استقبال مواطن سعودي، يكنى بـ "أبوراشد"، حافلات لحجاج وحاجات من روسيا، كانت في طريقها لزيارة المسجد النبوي، وهي تحط رحالها في مزرعته بمنطقة "شمال تمير"، حيث وصل عددهم إلى مائة رجل وإمرأة، بحسب الفيديو.

المواطن السعودي رحب بالحجاج بحفاوة بالغة، بينما ظهر بالفيديو المتداول عدة حافلات تصطف تباعاً على مدخل المزرعة التي اعتاد "أبوراشد"، على ما يبدو، الترحيب بالحجاج فيها سنوياً.

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