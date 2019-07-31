"حادثة الأبيض" تعطل الدراسة في السودان إلى إشعار آخر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم، أن الأمين العام لديوان الحكم الاتحادي بالسودان، صديق جمعة باب الخير، أمر بتعطيل الدراسة في كل المراحل التعليمية (ثانوي، وأساسي، ورياض أطفال) حتى اشعار آخر.

وجاء هذا الأمر بتعطيل الدراسية في أعقاب حادثة دموية وقعت في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، خلال تظاهرات احتجاجية الإثنين الماضي.

وقد أسفرت الحادثة عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم أربعة طلاب، بطلق ناري خلال مشاركتهم في تظاهرات احتجاجية وسط المدينة.

وقام وفد من المجلس العسكري بزيارة إلى ولاية شمال كردفان، وقف خلالها على الأوضاع، بينما قام وفد من قوى الحرية والتغيير بزيارة مماثلة إلى الأبيض.