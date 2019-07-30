علاقة أحلام وأصالة تتنهي بالبلوك.. والسبب فجر السعيد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشب خلاف بين الفنانة احلام والفنانة السورية أصالة، إلا أن الطرفين قررا إنهاء الصراع بحظر بعضهما البعض من مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي تعد صديقة مقربة جدا من أحلام.

واثار مرض الاعلامية فجر السعيد ضجة كبيرة على مواقع التواصل، خصوصا أن أصالة قررت إنهاء الجدل حين نشرت صورة لـ"فجر" عبر إنستغرام دعت لها بالشفاء، وطلبت لها الدعاء، معلنة أنها لا تحمل في قلبها للإعلامية إلا الدعاء.

ولاقى منشور أصالة استحسانا كبيرا من رواد التواصل، بينهم الفنانة أحلام التي شكرت أصالة على دعمها لصديقتها فجر في محنتها، وكتبت لها تعليقاً: "هذا نفس الكلام اللي دايم أقوله لفجر عنك إن إنتي ما في منك طيبة وأصيلة وهاذي سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك ومش غريبة عليك إنتي معطاءة مع الكل جزاك الله خيرا".

فيما يبدو أن الفنانة أصالة لا ترغب بفتح باب لا للنقاش أو حتى الجدل مع أحلام فردت على تعليق الأخيرة وكتبت: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير... بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن... المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

ولم تستطيع الفنانة أحلام تمالك أعصابها، وهو ما دفعها لحذف تعليقها وإلغاء متابعتها وحظرها من جميع وسائل التواصل الاجتماعي، تصرّف أحلام لاقى فورا ردا بالمثل من أصالة، التي قامت هي الأخرى بحظر أحلام من كل وسائل التواصل، وبذلك تكون قد انتهت العلاقة الإلكترونية بين النجمتين.