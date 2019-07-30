زوجان وتاجر يصورون مدرس بدون ملابس في الإسكندرية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات بمحافظة الإسكندرية بمصر بالسجن 5 سنوات على 3 متهمين لإدانتهم بإكراه كبير مدرسين بالتوقيع على إيصالات أمانة وتصويره عارياً، وذلك كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطاراً من قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بابلاغ مدرس "51 عاماً"، بقيام ربة منزل وزوجها وشخص آخر بإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.

وكشفت تحريات المباحث أن زوج المتهمة الأولى وصديقه اتفقا على أن تقوم الزوجة باستدراج المجني عليه، إلى محل سكنها وإيهامه بممارسة الجنس معه، فانصاع لها وحضر لمحل سكنها وبعد أن أدخلته غرفة النوم طلبت منه التجرد من ملابسه كاملةً، فاستجاب لها، ثم قامت دون علمه بتثبيت هاتفها المحمول بأحد الأماكن بالغرفة، وتسجيل صور ومقاطع فيديو له يظهر فيها عارياً.

وعقب ذلك دخل زوجها إليهما وهدده بالفضيحة، واستدعى المتهم الثالث، الذي أرغمه على التوقيع على إيصالات أمانة بمبلغ 50 ألف جنيه مصري.