السعودية تدعو إلى تحري هلال "ذي الحجة" الخميس

المصدر: الرياض - وام

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر "ذي الحجة" مساء بعد غد، التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440 هجرية .

وذكرت المحكمة - في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء السعودية - انها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هجرية، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.