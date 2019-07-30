رجل يقتل طفلاً بطريقة بشعة بمحطة قطارات!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم رجل على قتل طفل صغير وأصاب والدته بجروح، في محطة قطارات بمدينة فرانكفورت الألمانية، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية".

وأضافت الصحيفة أن الرجل دفع الطفل ووالدته على القضبان لدى وصول القطار السريع.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة الألمانية أن الأم تمكنت من إنقاذ نفسها، لكن القطار دهس طفلها حيث أنه أصيب بجروح قاتلة.

وتم القبض على الرجل قرب المحطة، بعد أن فر هاربا بعد وقوع الجريمة.

ونقلت والدة الطفل إلى مستشفى وسيجري استجوابها بع أن تخضع غلى العلاج.

وبدأت الشرطة في التحقيق مع المتهم الذي لم يتضح حتى الآن دوافع جريمته