حارس عقار مصري يقتل زوجته لأنها "نكدية"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعترف حارس عقار مصري في تحقيقات الشرطة في مركز قسم أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية بقتل زوجته خنقاً، وذلك كما ذكرت صحيفة الشروق المصرية.

وأضافت الصحيفة أن القوات الأمنية تلقت بلاغاً من أهالي احدى مناطق مدينة 6 أكتوبر بوجود خلاف بين حارس عقار وزوجته ما دفع الأول لقتلها خنقاً.

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة الضحية في غرفتهم ملقاة على الأرض وتظهر على رقبتها آثار عنف وخنق.

وأوضحت "الشروق" أن شهود العيان أقروا أنهم سمعوا مشادة كلامية بين الجاني والضحية قبل الحادث، حيث تطور الشجار بينهما والذي جعل الزوج يمسك على رقبة زوجته وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في يده.

وبمواجهة المتهم أقر أن زوجته "نكدية" كانت دائمة الخلاف معه، وأن يوم الحادث أثناء عودته لمكان حراسته نشب بينهما خلاف معتاد، فلم يتحمله، فوضع يده حول عنقها وأنهى حياتها بيده، فتحرر محضر بالواقعة ونقل الجثة للمشرحة وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق معه.