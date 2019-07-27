أسعار تذاكر ومواعيد رحلات “الفيري” بين دبي والشارقة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أسعار تذاكر ومواعيد رحلات خدمة “الفيري” التي دشنتها بين إمارتي دبي والشارقة.

وتبلغ أسعار التذاكر 15 درهماً للاتجاه الواحد في الدرجة الفضية، و25 درهماً في الدرجة الذهبية، وستكون التعرفة مجاناً لأصحاب الهمم والأطفال دون خمس سنوات، فضلاً عن توفر خدمة "الواي فاي" مجاناً للركاب، بحسب ما أكدته الهيئة في تصريح صحفي.

مواعيد الرحلات ​

وأشارت الهيئة إلى أن مواعيد انطلاق الرحلات التي تقدر مدتها 35 دقيقة بين محطتي الغبيبة في دبي ومربى الأحياء المائية في الشارقة سيكون كل 30 دقيقة في أوقات الذروة الصباحية (من الساعة 5 إلى 9) والمسائية (من الساعة 4 إلى 8:30) من السبت إلى الخميس على أن تكون ساعة ونصف في الأوقات الأخرى.

ووفقاً للهيئة، ستنطلق الرحلة الأولى من دبي الساعة 5:15 صباحاً، والرحلة الأخيرة في الساعة 8 مساءً، فيما تنطلق الرحلة الأولى من الشارقة الساعة 5 صباحاً، والأخيرة الساعة 7:30 مساءً، فيما يصل عدد رحلات “الفيري” بين المحطتين إلى 42 رحلة يومياً بمعدل 21 رحلة في كل اتجاه.

بالفيديو.. تدشين "الفيري" أول خدمة للنقل البحري بين دبي والشارقة بـ 42 رحلة يومياً​

مواقف مجانية

وبحسب ما أكدته الهيئة، سيجري توفير مواقف مجانية لمركبات المتنقلين في المحطتين وسيتم توفير خدمة حافلات داخلية في محطة مربى الشارقة التي سيتم دعمها بــ (300) موقف للسيارات ليتمكن مستخدمو النقل البحري من صف مركباتهم وهو ما يعرف بنظام (Park and Ride) كما سيجري توفير خدمة حافلات تنقل الركاب من قلب الشارقة مروراً بكورنيش ومنطقة المجاز وصولاً إلى محطة النقل البحري بجوار مربى الشارقة لأحياء المائية، وتتجه النية نحو زيادة مسارات الحافلات لخدمة أجزاء أخرى من مدينة الشارقة.

معايير السلامة

وحصل مشروع “فيري دبي" على شهادات عالمية عن معايير السلامة المتوفرة به، كان آخرها شهادة إدارة السلامة الدولية للفيري "ISM "، التي منحتها إلى هيئة الطرق والمواصلات شركة Bureau Veritas الفرنسية وهي إحدى الجهات المعتمدة في تصنيف السفن لمنظمة أياكس الدولية للسلامة البحرية IACS ، وتعد الشهادة أعلى معيار دولي لضمان الالتزام بالتشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث البحري طبقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر "SOLAS" وهو النظام المعتمد من المنظمة الدولية البحرية "IMO" التابعة للأمم المتحدة.