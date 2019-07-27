بالفيديو.. لحظات مخيفة لطفل في مطار هارتسفيلد!

المصدر: موقع اإمارات اليوم

التقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو لطفل تسلل إلى الحزام الذي تُنقل عليه حقائب المسافرين في مطار هارتسفيلد جاكسون الدولي في أتلانتا، حيث تم سحبه معها دون أن يتمكن أحد من الإمساك به.

وأوضحت اللقطات الطفل الذي تسلل أثناء ما كانت والدته تنهي إجراءات الصعود إلى الطائرة، فصعد على الحزام ويتم سحبه مع الحقائب، قبل أن ينتبه العاملون في المكان إلى الواقعة ويحاولون إخراجه.

وحاول الطفل مراراً النزول من على حزام الحقائب إلا انه لم يتمكن، حتى انتبه العاملون لوجوده وهرعوا لإنقاذه وإعادته إلى والدته.

من جانبها ذكرت صحيفة سي ان ان عبر موقعها الإلكتروني أن الطفل أصيب بكسر في يده اليمنى.

وأضافت الصحيفة أن إدارة أمن النقل ومسؤولو المطار يعملان على التحقيق في الواقعة.