تسريبات.. "واتس اب ويب" دون الحاجة لرقم هاتف قريباً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت تسريبات أم شركة واتس اب تنوي تطوير نسخة جديدة من واتس اب ويب يمكنها العمل دون الحاجة إلى رقم الهاتف.

وتقوم الشركة المملوكة لفيسبوك بتطوير تطبيق جديد متعدد المنصات يعمل عبر متصفح الإنترنت حتى عند إيقاف الهاتف الذكي، سواء كان يعمل بنظام "آي أو أس" أو أندرويد، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز" عربية.

وسيتيح التطبيق الجديد للمستخدمين البقاء على اتصال مع الأشخاص المدرجين في قائمة جهات الاتصال عندما يكونوا في حالة تنقّل، وفي نفس الوقت يحتاجون للتواصل مع آخرين.

ولا توجد معلومات حتى الآن بشأن موعد إطلاق التطبيق المخصص للحواسيب الثابتة.

لكن في حال إطلاق هذا التطبيق، فإنه سيزيد عدد مستخدمي التطبيق الذي يضم أكثر من مليار ونصف المليار من المستخدمين النشطين في جميع أنحاء العالم.