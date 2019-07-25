احتمال وفاة 150 شخصا في غرق سفينة قبالة ليبيا

المصدر: جنيف - رويترز

قال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، إن هناك مخاوف من احتمال وفاة ما يصل إلى 150 شخصا في حادث غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا، في حين أمكن إنقاذ 150 آخرين وتجري إعادتهم إلى ليبيا.

وكررت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة الدعوة إلى عدم إعادة الناجين إلى ليبيا باعتبارها منطقة صراعات يتعرض فيها المهاجرون الذين يتم إنقاذهم واللاجئون للسجن في ظروف غير إنسانية.

وغادرت السفينة ليبيا من مدينة الخمس التي تبعد 120 كيلومترا شرقي طرابلس. وبحسب الروايات الأولية المتاحة من الناجين كانت السفينة تقل نحو 300 شخص، لكن من غير الواضح ما إذا كان الأمر يتعلق بسفينة واحدة أم اثنتين.

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تشارلي ياكسلي إن صيادين محليين انتشلوا الناجين وإن حرس الحدود الليبي أعادهم إلى ليبيا.

وإذا تأكدت وفاة 150 شخصا يكون هذا العدد الأكبر في حادث غرق سفينة في البحر المتوسط هذا العام.

ويشار الى ان ليبيا مركز للمهاجرين الذين يحاول كثير منهم الوصول إلى أوروبا في سفن غير صالحة للإبحار.