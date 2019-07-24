لطيفة تجثو على ركبتيها لإحدى معجباتها.. وتقول: "إلى مثلها نهبط"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

اثارت الفنانة لطيفة التونسية اعجاب متابعيها ومحبيها بتصرف عفوي قامت به نحو إحدى معجباتها، حيث جثت على ركبتيها على خشبة المسرح كي تستطيع سيدة تونسية أن تأخد معها صورة وذلك خلال إحياء النجمة التونسية حفلا غنائيا في مهرجان بنزرت الدولي أمس الثلاثاء.

ونشرت لطيفة صورتها مع المعجبة في حسابها على "تويتر" وعلقت عليها: "إلى مثلها نهبطلها على ركبى باش تبوسنى. شكرا على محبتكم جمهور بنزرت#لطيفه_ف_مهرجانات_تونس".

إلى مثلها نهبطلها على ركبى باش تبوسنى. شكرا على محبتكم جمهور بنزرت#لطيفه_ف_مهرجانات_تونس pic.twitter.com/wx27R2Purz — Latifa Al-Tunisia (@latisol) July 24, 2019

وأثار هذا التصرف إعجاب متابعي لطيفة على "تويتر"، فقالت إحدى المتابعات: "انت قمة التواضع و كل يوم عم تثبتي حبنا الك بقلوبنا.. مبروووك نجاحك بالتحدي و حفل اليوم و ما احلى الجو الي بتعمليه أحلى صوت".

وقالت أخرى: "كل يوم بتثبتي لنا إنك تستحقي كل الحب والاحترام اللي في قلوبنا يا أجمل وأرق فنانة في عالمنا العربي، (كم أنتي رائعة حقا) لطيفة حبيبة الجماهير"