بالصور.. افتتاح أول متحف عسكري تحت الماء في الأردن

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أطلقت السلطات الأردنية، اليوم، في العقبة على ساحل البحر الأحمر بجنوب الأردن، أول متحف عسكري تحت الماء يضم دبابات وناقلات جنود وطائرات.

ويقدم المتحف قطعاً حربية قديمة بهدف إظهار نوع جديد وفريد من تجارب المتاحف، حيث يظهر التفاعل بين الرياضة والبيئة والمعروضات أمام الزائر.

ويقدم المتحف 19 قطعة حربية عسكرية قديمة تم اغراقها على مدى سبعة أيام قدمتها القوات المسلحة الأردنية، وهي عبارة عن دبابات مختلفة الأحجام وسيارة إسعاف ورافعة عسكرية وناقلة جنود ومدافع مضادة للطائرات وطائرات عامودية تم إغراق ثماني قطع منها على عمق يتراوح بين 15 إلى 20 متراً وقطع اخرى على اعماق تتراوح بين 20 إلى 28 متراً، ليتم تسكينها بين الشعاب المرجانية. بحسب وكالة الأنبارء الأردنية "بترا".