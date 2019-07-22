ستيني أراد مواعدة مضيفة طيران.. فكانت هذه حيلته!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لجأ رجل صربي 65 عاماً، لحيلة غريبة لكي يتمكن من التعرف على مضيفة طيران، حيث اضطر إلى توجيه بلاغ كاذب بوجود قنبلة على الرحلة ليتفادى مغادرتها.

وأقر الرجل الذي استطاعت السلطات توقيفه بأنه وجه بلاغاً كاذباً عبر هاتف الفندق الذي سكن فيه بوجود قنبلة في مطار بلغراد لأنه كان يأمل في مواعدة مضيفة طيران الرحلة، وذلك بعد اكتشافه أنها غادرت الفندق للتوجه إلى عملها.

وقال الرجل كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" إنه التقى مع مضيفة طيران في شركة "لوفتهانزا" الألمانية في بلغراد وأراد مواعدتها، وبعدما لم يجدها في الفندق، الذي كانت تنزل فيه، اتصل بمطار نيكولا تيسلا الدولي في العاصمة الصربية وادعى وجود قنبلة في طائرة تابعة لشركة "لوفتهانزا".

وقامت أمن الطائرة على انزال الركاب البالغ عددهم 130 وأفراد الطاقم الخمسة واضطروا للانتظار ساعات، أثناء قيام وحدة شرطة خاصة بفحص الطائرة، قبل أن تعطى الإذن بالمغادرة إلى فرانكفورت، بعدما اتضح أنه بلاغ كاذب.

ونجحت الشرطة في الوصول إلى الفاعل إثر تحديد الهاتف الثابت، الذي استخدمه لإجراء المكالمة.

وأمرت المحكمة بتوقيف الرجل لمدة 30 يوماً، وستوجه إليه تهمة التسبب في حالة ذعر واضطراب.