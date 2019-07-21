يحبسان نجلهما من أصحاب الهمم حتى الموت!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت الشرطة المصرية القبض على والدين اثر اتهامهما بحبس ابنهما "20 عاماً"، من أصحاب الهمم، داخل غرفة بمنزلهما في قرية أبوالمطامير بمحافظة البحيرة المصرية، كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الأب قام بتقييد ابنه بالحديد لمدة أسبوع حتى فارق الحياة، انتقاماً منه لقيامه بقذف المارة بالحجارة.

واكتشف الطب الشرعي وجود شبهة جنائية فى الوفاة، حيث أظهر الكشف وجود كدمات حول اليدين والساقين.

وأكدت تحريات المباحث قيام والد ووالدة المجني عليه، باحتجازه داخل المنزل عدة أيام، وتمكن ضباط المباحث، من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفت الأم بقيام زوجها بحبس المجني عليه بعد تقييده بالحديد، لقيامه بقذف المارة والجيران بالحجارة، وأضافت أنه كان يقوم بحبسه على فترات متقطعة لفشله في علاجه.